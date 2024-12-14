Протягом доби 12-13 грудня російські війська здійснили найбільшу з початку війни серію ракетних та безпілотних ударів по Україні, спрямованих переважно на українську енергетичну інфраструктуру.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Росія неодноразово нападала на інфраструктуру України восени та взимку з моменту початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Зокрема, країна агресор нещодавно провела масштабні удари по українській інфраструктурі, а саме – 16-17 і 25-26 листопада.

“Серія російських ударів по українських енергетичних об’єктах є частиною ширшої кампанії, спрямованої на те, щоб заморозити Україну взимку 2024-2025 років і змусити Україну та Захід до прийняття політичних рішень, вигідних Росії”, — пише ISW.

Крім того, вчора Міноборони РФ заявило, що російські війська завдали удару 12-13 грудня у відповідь на український удар по Таганрогу Ростовської області 11 грудня, під час якого було використано надані Заходом американські далекобійні ракети ATACMS. Хоча, як пише ISW, росіяни, ймовірно, планували провести такий удар незалежно від того, що сталося, і зручно використовують цей удар 11 грудня для виправдання своїх ударів по українській енергетиці, які тривають.