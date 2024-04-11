Про це розповів співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий.

«В районі Часового Яру дуже складно, тому що ворог намагається просуватися і штурмувати з підсиленням авіації, яка кожен день рівняє із землею саме місто.

Скоріш за все ми будемо наближатися до тактики московітів, яка була в Авдіївці. Вони не можуть там просунутися, в них немає успіхів у штурмах, тому вони вирішили все просто знищити», — сказав Погорілий