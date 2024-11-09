Протягом дня російська армія завдала ударів по Нікопольському району, спричинивши пошкодження житлових будинків, агропідприємства, автозаправки та автомобілів.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Увесь день агресор бив по Нікопольщині, застосовуючи важку артилерію і дрони-камікадзе. Атакував райцентр, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську громади», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати силами рятувальників. У результаті атаки пошкоджено 16 приватних будинків і 12 господарських споруд, постраждали автозаправна станція та агрофірма.

Також зачепило кілька автомобілів і пошкоджено лінії електропередач.

На щастя, серед людей постраждалих немає.