Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Увесь день агресор бив по Нікопольщині, застосовуючи важку артилерію і дрони-камікадзе. Атакував райцентр, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську громади», – йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати силами рятувальників. У результаті атаки пошкоджено 16 приватних будинків і 12 господарських споруд, постраждали автозаправна станція та агрофірма.
Також зачепило кілька автомобілів і пошкоджено лінії електропередач.
На щастя, серед людей постраждалих немає.
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