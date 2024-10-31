За прогнозами експертів, РФ доведеться значно підвищити податки, щоб покрити витрати на військову кампанію в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що прийнятих раніше заходів для підвищення податків може виявитися недостаньо аби покрити стрімко зростаючі військові витрати Росії.

“У російському проєкті бюджету на 2025 рік близько третини загальних витрат, або 6,3% ВВП, виділяється на армію – це найвищий рівень з часів холодної війни. Вперше частка видатків на оборону буде вдвічі більша, ніж соціальні витрати”, — йдеться у повідомленні.

Видання також зазначає, що значне збільшення військових видатків спричиняє інфляційне нагрівання економіки Росії: процентні ставки досягли найвищого рівня з 2003 року, а курс рубля впав до мінімуму за останній рік щодо долара.

За їх прогнозами, масштабна податкова реформа має принести додаткові надходження в розмірі 1,7% ВВП у 2025 році, але економісти вважають, що цього буде недостатньо.