Командувач НАТО з питань трансформації адмірал П'єр Вандьє заявив, що Альянсу потрібно адаптуватися до нових умов і загроз, які виникли через розробку Росією гіперзвукової ракети "Орешник". Ця зброя здатна вражати цілі на відстані до 2000 км, що робить її серйозним викликом для європейської безпеки.

Про це він заявив в інтерв’ю Defense News.

На думку Вандьє, НАТО повинно створити сучасну далекобійну зброю для підтримання стратегічного балансу, адже традиційні засоби стримування, розроблені в часи Холодної війни, більше не є ефективними. Він також зазначив, що вихід США та Росії з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності створив нову еру загроз.

“Ми повернулися до ситуації, яку спостерігали у 1980-х роках, коли балістична зброя великої дальності могла становити загрозу для Європи… Сьогодні ми знову стикаємося з реальністю, де такі ракети можуть застосовуватися без обмежень”, – зазначив Вандьє.

За його словами, стримування має полягати у здатності завдати удару у відповідь, щоб ворог замислився про наслідки своїх дій.

“Якщо Росія має засоби для удару по Європі на глибину 2000 км, потрібно бути спроможним відповісти. Стримування – це спосіб тиснути на ворога до того, як він прийде до вас. Він повинен думати про наслідки своїх дій, перш ніж їх здійснити. Сьогодні ми бачимо цілком протилежне”, – підкреслив адмірал.

Вандьє також зауважив, що створення європейського аналога “Залізного купола” для захисту континенту не є реалістичним.

“Враховуючи розмір Європи, ідея позбутися загрози шляхом створення європейського “Залізного купола” просто нездійсненна. Ви бачили межі цієї системи в Ізраїлі”, – додав він.

Адмірал підкреслив, що російські агресивні дії спрямовані не лише проти України, але й мають глобальний характер. Вони включають космічні, кібернетичні, наземні, підземні та гібридні операції.