21 листопада російські війська здійснили чергову ракетну атаку на Україну. РФ, ймовірно, провела демонстративний запуск міжконтинентальної балістичної ракети, яка могла бути націлена на Дніпро.

Про це повідомляє Defense Express.

Згідно зі звітом Командування Повітряних сил ЗСУ, атака мала комбінований характер. Зокрема, були запущені сім крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС, шість із яких успішно знищено. Також повідомляється про запуск однієї ракети Х-47М2 “Кинжал” із винищувача МиГ-31.

Однак найбільшу увагу привернув запуск міжконтинентальної балістичної ракети з Астраханської області Росії. Її тип не уточнюється, але в інформаційному просторі обговорюється можливість використання ракети середньої дальності РС-26 “Рубеж”.

“Із Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету”, – повідомило командування.

У звіті зазначається, що більшість ракет було збито, а щодо інших – “суттєвих наслідків немає”. Це може вказувати на те, що міжконтинентальна ракета могла бути використана для демонстративних цілей або оснащена макетом бойового заряду.

Defense Express наголошує на тому, що ракети типу “Рубеж”, “Тополь” чи “Ярс” здатні доставляти ядерні заряди, але їх використання для конвенційного удару по Україні виглядає економічно та військово недоцільним. Аналітики припускають, що метою такого пуску могла бути демонстрація ядерного потенціалу Росії.

Експерти також звертають увагу на те, що Москва вже використовувала крилаті ракети Х-55 із імітаторами ядерних зарядів. Це підвищує ймовірність того, що запущена балістична ракета була оснащена саме макетами.