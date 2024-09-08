Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

Російська армія отримала від Ірану понад 200 балістичних ракет малої дальності Fateh-360, які, ймовірно, будуть використані для обстрілів України.

Fateh-360 — це твердопаливна балістична ракета з дальністю до 100 км, здатна нести бойову частину масою 150 кг. Вона оснащена комбінованою системою наведення, що включає інерційну та супутникову навігацію, що дозволяє досягати високої точності.

Аналітики припускають, що Росія планує застосувати ці ракети для ударів по критичній інфраструктурі України, зокрема по енергетичних об’єктах, військових базах та транспортних шляхах. Особливу загрозу становлять атаки на енергосистему в осінньо-зимовий період, що може викликати масові відключення електроенергії та серйозні гуманітарні наслідки.