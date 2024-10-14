Росія може здійснити напад на НАТО до 2030 року, коли її армія відновиться після війни з Україною.

Такий прогноз озвучив очільник німецької розвідки Бруно Каль, якого цитує видання Politico.

За його словами, нинішня стратегія Москви полягає в тому, щоб розколоти Захід, завадивши Європі захищатися, а паралельно зміцнювати свої збройні сили для можливої майбутньої війни. Особливу увагу, на думку Каля, слід приділяти східному флангу НАТО.

«Путін продовжуватиме випробовувати червоні лінії Заходу і продовжуватиме ескалацію конфронтації. російські збройні сили, ймовірно, будуть в змозі, з погляду особового складу і матеріальних засобів, здійснити напад на НАТО найпізніше до кінця цього десятиліття», — вважає Каль.

Він також зазначив, що головною метою президента РФ Володимира Путіна є витіснення США з Європи та відновлення колишніх кордонів НАТО станом на кінець 1990-х років, створюючи таким чином нову «російську зону впливу» і змінюючи глобальний порядок.