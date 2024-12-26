"Ласим шматком" для РФ може стати місто Нарва, яке розташоване між Естонією та Росією. Агресивні дії з боку Кремля у бік Нарви ознаменують собою "початок Третьої світової війни".

Про це пише Politico.

Занепокоєння полягає в тому, що “Кремль може розіграти ту саму карту і спробувати захопити східну Естонію з її великим населенням етнічних росіян”. Такі дії мають спровокувати НАТО на глобальну війну у відповідь, оскільки відсутність реакції лише продемонструє, що “стаття 5 НАТО щодо спільної оборони є нікчемною”.

“Ми не маємо наміру розпочинати Третю світову війну, але ми бачимо постійні спроби спровокувати нас зробити щось, що мало б більший вплив”, — сказав генеральний директор Управління поліції та прикордонної охорони Естонії Егерт Беліцев.

Видання зазначає, що близько чверті 1,4-мільйонного населення Естонії є етнічними росіянами.

“Більшість із них мають естонське громадянство, і більшість відчуває тісні зв’язки з Естонією, але Кремль дає досвід використання етнічних відмінностей, щоб претендувати на особливу роль у захисті російської діаспори. Це було зроблено в Грузії та Молдові, і це стало приводом для її вторгнення в Україну”, — наголошує видання.

Водночас у публікації нагадали, що президент Росії Володимир Путін у 2022 році, незабаром після того, як Москва почала тотальну війну проти України, припустив, що Нарва історично є частиною РФ.