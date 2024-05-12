Наразі є ознаки того, що росіяни хочуть зміцнити свої позиції у невеликій кількості завойованих прикордонних населених пунктів, але немає жодних доказів того, що вони зібрали достатньо сил для серйозного наступу на Харків.

Про це пише Forbes.

Багато спостерігачів очікували, що російська армія розпочне великий наступ 9 травня, у День Перемоги в Росії — це день, коли країна святкує поразку Радянського Союзу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Так і сталося — вранці у четвер, 9 травня, війська РФ на бронетехніці БМП і МТ-ЛБ перетнули північний кордон України та увійшли до Харківської області. Однак, українські БпЛА та артилерія успішно знищили ворожу техніку.

“Підрозділи 11-го та 44-го армійських корпусів Росії зуміли дещо просунутись та зайняти позиції в селах Стрілеча, Пильне, Красне, Мороховець та Олійникове. Багато хто сумнівався, як російські війська так швидко перетнули кордон. Відповідь проста: кордон — це сіра зона без військ і укріплень безпосередньо на лінії кордону“, — пише Forbes, посилаючись на коментар української аналітичної групи Frontelligence Insight.

Натомість Україна створила оборону в кількох кілометрах на південь від кордону і розмістила війська та територіальні сили за цими оборонними спорудами, звідки ті можуть реагувати на дії загарбників вздовж прикордонної зони.

“Заяви про крах оборони є передчасними та не відповідають дійсності. На відміну від великих механізованих підрозділів, російські легкоброньовані малі тактичні підрозділи, дислоковані в невеликих селах уздовж кордону, можуть відносно легко перейти в сіру зону і захопити контроль“, – пише видання.

Видання зазначає, що все ж є ознаки того, що росіяни хочуть зміцнити свої позиції в цій невеликій кількості прикордонних населених пунктів, але наразі немає жодних доказів того, що вони зібрали сили для серйозного наступу на Харків.

Втім, можливо, серйозний прогрес ніколи не був головною ціллю для Росії. На думку фінського аналітика Йоні Аскола, “наступ” на Харків насправді виглядає продуманим обманом, який, як сподівається Кремль, відведе українські війська від Часового Яру та міст на захід від Авдіївки. Такий маневр противника може призвести до зменшення наявності резервів для протидії основному наступу Росії на сході, вважає Аскола.