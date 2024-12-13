Росія розглядає можливість запуску експериментальної ракети "Орешник" по території України вже цими вихідними.

Про це повідомив представник Ради національної безпеки США виданню Financial Times.

За словами чиновника, російський президент Володимир Путін публічно заявив про плани використання цієї ракети.

“Як публічно заявив Путін, Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету “Орешник” по Україні, і не виключено, що Росія може зробити це найближчими днями”, — зазначив чиновник.

Однак, за словами джерела, ракета “Орешник” не стала зброєю, яка змінює правила гри. Чиновник вважає, що Росія має лише невелику кількість таких експериментальних ракет. Крім того, боєголовка “Орешника” менша за ту, яку мають інші ракети, що регулярно використовуються у війні проти України.