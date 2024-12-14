Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
Українські розвідники припускають, що керівництво РФ найближчим часом залучать солдатів КНДР до безпосередньо ведення штурмових дій. Днями, за даними ГУР, північнокорейські військові отримали додаткові запаси продовольства.
“13 грудня 2024 року підрозділи північнокорейської армії привели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок. Частину особового складу військ КНДР приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які зовні нагадують автомобілі доставки води”, — повідомили в ГУР.
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