24 квітня Росія наклала вето на розроблену США резолюцію Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, яка закликала країни запобігти гонці озброєнь у космічному просторі.
Про це повідомляє Reuters.
Проєкт резолюції Ради Безпеки був винесений на голосування США та Японією після майже шести тижнів переговорів. Він отримав 13 голосів “за”, в той час, як Китай утримався, а Росія наклала вето.
“Представники американської адміністрації відмовилися поділитися деталями розвідданих, які підтверджують їхні звинувачення щодо розміщення ядерної зброї у космосі. Заступник посла США Роберт Вуд заявив журналістам перед голосуванням, що якщо Росія не проголосує за резолюцію, “це змусить вас замислитися, чи не приховують вони щось”“, – йдеться у матеріалі.
Запропонований текст резолюції підтвердив би зобов’язання дотримуватися Договору по космосу і закликав держави “активно сприяти досягненню мети мирного використання космічного простору і запобіганню гонки озброєнь в космосі”.
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