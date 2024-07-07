Президент Росії Володимир Путін шукає нові способи збільшити витрати США та їхніх союзників за участь у війні на боці України. На третьому році війни це питання стало пріоритетним для кремлівського диктатора.

Про це пише Financial Times.

“На третьому році війни проти України, яку Кремль сприймає лише як один зі способів у своїй ширшій конфронтації із Заходом, заподіяння болю прихильникам Києва стає для Путіна все більш пріоритетним завданням. Кремль хоче підвищити ціну для зростаючої участі НАТО у війні на боці України – як для стримування, так і для помсти. Останнє рішення Білого дому дозволити Києву використовувати західну далекобійну зброю для ударів у самій Росії, за межами окупованої української території, а також нещодавні удари українських безпілотників по радарах, які є частиною російської системи раннього попередження про ядерний напад, спонукають Путіна діяти сміливіше, ніж будь-коли”, — пише видання.

Зокрема президент РФ продовжує використовувати ядерні погрози. Так, нещодавно він публічно заявив про те, щоб зробити російську ядерну доктрину більш наступальною. Проте, пише FT, з огляду на перспективи Росії на фронті, малоймовірно, що Путін звернеться до найпотужнішого з наявних у його розпорядженні інструментів, який краще тримати в якості остаточної страховки від поразки. Разом з тим, на думку видання, у Путіна не бракує інших інструментів.

“Наразі основним інструментом Москви для ескалації є використання ракет і безпілотників проти енергетичної інфраструктури України. Розгорнута навесні авіаударна кампанія вже знищила більш ніж половину генеруючих потужностей України. Ремонт деяких електростанцій триватиме роками. З настанням зими великі населені пункти зіткнуться з перспективою замерзання та відключення світла. Путін має на меті не лише відключити військові заводи в Україні, але й спрямувати мільйони нових біженців на захід, чинячи тиск на Європу та допомагаючи політикам, які хочуть припинити втручання Заходу у війну”, — зазначає видання.