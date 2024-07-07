Про це пише Financial Times.
“На третьому році війни проти України, яку Кремль сприймає лише як один зі способів у своїй ширшій конфронтації із Заходом, заподіяння болю прихильникам Києва стає для Путіна все більш пріоритетним завданням. Кремль хоче підвищити ціну для зростаючої участі НАТО у війні на боці України – як для стримування, так і для помсти. Останнє рішення Білого дому дозволити Києву використовувати західну далекобійну зброю для ударів у самій Росії, за межами окупованої української території, а також нещодавні удари українських безпілотників по радарах, які є частиною російської системи раннього попередження про ядерний напад, спонукають Путіна діяти сміливіше, ніж будь-коли”, — пише видання.
Зокрема президент РФ продовжує використовувати ядерні погрози. Так, нещодавно він публічно заявив про те, щоб зробити російську ядерну доктрину більш наступальною. Проте, пише FT, з огляду на перспективи Росії на фронті, малоймовірно, що Путін звернеться до найпотужнішого з наявних у його розпорядженні інструментів, який краще тримати в якості остаточної страховки від поразки. Разом з тим, на думку видання, у Путіна не бракує інших інструментів.
“Наразі основним інструментом Москви для ескалації є використання ракет і безпілотників проти енергетичної інфраструктури України. Розгорнута навесні авіаударна кампанія вже знищила більш ніж половину генеруючих потужностей України. Ремонт деяких електростанцій триватиме роками. З настанням зими великі населені пункти зіткнуться з перспективою замерзання та відключення світла. Путін має на меті не лише відключити військові заводи в Україні, але й спрямувати мільйони нових біженців на захід, чинячи тиск на Європу та допомагаючи політикам, які хочуть припинити втручання Заходу у війну”, — зазначає видання.