Глава Офісу Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак вважає, що реакція Заходу на нещодавні порушення російськими безпілотниками повітряного простору Румунії та Латвії має бути сильною.

Про це він написав у Telegram-каналі.

“НАТО має реагувати на те, що російські шахеди вільно себе почувають у повітряному просторі європейських країн. Їх потрібно збивати. Росія завжди так робить — вони намагаються промацати слабкі місця. Реакція має бути сильною”, — йдеться у дописі.

Своєю чергою, очільник МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що порушення російськими безпілотниками повітряного простору Румунії та Латвії є нагадуванням, що агресивні дії Росії виходять за межі України. Колективною відповіддю союзників, на переконання Сибіги, має бути максимальна підтримка України.

Нагадаємо, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане засудив порушення Росією повітряного простору Румунії, яке сталося цієї ночі.

“Хоча у нас немає інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на союзників Альянсу, ці дії є безвідповідальними й потенційно небезпечними”, — написав він.