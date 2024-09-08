Москва використовує реальні голови американців на платформах соцмереж, щоб «відмити» пропаганду та суперечливі наративи, спрямовані на вплив американської аудиторії.

Про це пише The Washington Post.

У публікації йдеться про те, що Росія активізувала свої зусилля з впливу на вибори в США, прагнучи підтримати колишнього президента Дональда Трампа. За інформацією видання, отриманою від представника Офісу директора національної розвідки США, російські дії стали більш витонченими у порівнянні з попередніми виборчими кампаніями, повідомляє

Москва використовує “реальні голоси” американців для поширення пропаганди через соціальні мережі та фальшиві сайти, які маскуються під легітимні ЗМІ. Основна увага приділяється нестабільним «вагаючим» штатам, де політичні погляди виборців можуть легко змінюватися. Для створення більш правдоподібного контенту Росія активно використовує штучний інтелект, що дозволяє швидше і точніше впливати на суспільну думку.

Мета таких дій полягає в тому, щоб знизити підтримку США для України та послабити внутрішню політичну стабільність країни. Росія має великий досвід і ресурси для втручання у виборчі процеси інших держав, тому її активність у США помітна особливо.

Крім того, нещодавно стало відомо, що російські фінанси використовувались для створення англомовного контенту, який поширювався через медіакомпанію, пов’язану з консервативними колами США, та просував кремлівські наративи.