Український президент Володимир Зеленський заявив, що Росія за останній тиждень випустила по Україні майже 500 дронів-камікадзе, які, за його словами, ворог використовує як "полігон для випробувань" зброї.

Про це повідомляє The Guardian.

“Україна не є полігоном для зброї. Це суверенна і незалежна держава. Проте Росія продовжує вбивати наших людей, сіяти страх і слабкість”, – зазначив Зеленський.

За інформацією української розвідки, Росія створила два заводи в Татарстані, які виробляють сотні дронів Shahed 136 щотижня. Ці безпілотники часто запускають одразу після виготовлення, щоб завдавати шкоди українській інфраструктурі.

“Дрони-камікадзе оснащені 50-кілограмовими бойовими частинами, які можуть спричинити значні руйнування, якщо досягають цілі. Але головна небезпека полягає в тому, що Росія працює над інтеграцією штучного інтелекту для створення роїв дронів”, – повідомили в українському військовому командуванні.

Такі рої дронів, за задумом Росії, зможуть координувати атаки, щоб перевантажити систему ППО України. Хоча ефективність цієї технології наразі залишається під питанням, спроби її реалізації свідчать про нові виклики.

Україна також стикається з проблемою економічної доцільності в боротьбі з дронами. Вартість одного Shahed оцінюється у десятки тисяч доларів, тоді як для їхньої нейтралізації за допомогою систем типу Patriot потрібно понад 4 мільйони доларів.

Українські сили намагаються розробити дешевші засоби протидії, зокрема дрони FPV вартістю до тисячі доларів, здатні збивати Shahed. Однак через потужний повітряний потік, який створюють Шахеди в польоті, керування меншими дронами ускладнене.