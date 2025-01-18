Про це пише Bloomberg.
У п’ятницю, 17 січня, в міноборони РФ пообіцяли вжити заходів у відповідь на те, що українські сили випустили шість снарядів по невказаним “об’єктам” у Білгородській області поблизу державного кордону. При цьому, українська сторона застосування зброї не підтвердила.
Внаслідок атаки балістичною ракетою в суботу вранці в центрі Києва загинули троє людей, ще троє отримали поранення.
Мер Віталій Кличко повідомив, що пошкоджено вхід до станції метро “Лук’янівська” та водопровід. Також постраждав ресторан швидкого харчування McDonald’s. Удар стався за кілька кілометрів від Офісу Президента.
Міністерство оборони Росії заявило, що атаки були націлені на завод по виробництву ракет і що “всі цілі” були досягнуті.
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