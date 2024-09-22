Про це повідомила пресслужба МЗС Росії.

“Так званий другий саміт переслідує ту саму мету — протягнути абсолютно нежиттєздатну “формулу Зеленського” як безальтернативну основу розв’язання конфлікту, домогтися її підтримки з боку Світової більшості і від її імені пред’явити Росії ультиматум про капітуляцію”, — заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

При цьому вона сказала, що РФ готова до обговорення “справді серйозних пропозицій, що враховують ситуацію “на землі”, геополітичні реалії, що складаються, і сформульовану 14 червня Путіним відповідну ініціативу”, озвучену ним напередодні першого Саміту миру і яка схожа на пропозицію про капітуляцію України.

Раніше президент України Володимир Зеленський говорив про те, що Росію планують запросити на наступний Саміт миру, який пройде у листопаді.