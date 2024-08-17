Посол Німеччини в Москві Александер Граф Ламбсдорф заявив, що Кремль наразі не готовий вступати у мирні переговори з Україною.

Про це повідомляє “Європейська правда” із посиланням на заяву посла в інтерв’ю газеті Bonner General-Anzeiger.

“На цей час російська сторона не демонструє жодної готовності до переговорів, але наполягає на перебільшених передумовах”, – пояснив Ламбсдорф.

Він додав, що за раніше зробленими заявами президента РФ Володимира Путіна про те, що Кремль готовий вести переговори з Україною лише за умови повного виведення нею військ з усіх територій, які Росія вже анексувала, включаючи ті частини, які Росія не контролює у військовому відношенні, немає “ніякої серйозності”.

Ламбсдорф висловив сподівання, що настане день, коли Росія усвідомить, що її здобутки у цій війні набагато менші, аніж втрати.

“Одного дня Росія також повинна усвідомити, що вона досягає набагато менше цією війною, ніж мала намір зробити на початку, що вона завдає собі серйозної шкоди на міжнародному рівні, і що її економіка повністю перегріта і не буде стійкою”, – заявив посол.