Росія втратила можливості для мінування Чорного моря, які мала раніше.

Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Функція мінування Чорного моря наразі недоступна, оскільки після збиття літака Су-24, який виконував цю задачу, не було зафіксовано жодних випадків дистанційного мінування.

Мінна небезпека залишається актуальною, зокрема через блукаючі міни, які можуть переміщатися в морі після шторму.