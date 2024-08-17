Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Функція мінування Чорного моря наразі недоступна, оскільки після збиття літака Су-24, який виконував цю задачу, не було зафіксовано жодних випадків дистанційного мінування.

Мінна небезпека залишається актуальною, зокрема через блукаючі міни, які можуть переміщатися в морі після шторму.

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