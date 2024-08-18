Російські війська не зможуть тривалий час зберігати ініціативу на сході України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що російські сили не зможуть тривалий час утримувати ініціативу на сході України, і коли їх наступальні операції досягнуть кульмінації, українські сили отримають можливість для активного протистояння.

Володіння ініціативою дозволяло Росії контролювати місце, час та інтенсивність бойових дій, що використовувалося для визначення темпу наступу.

Російські війська активно працюють над створенням стратегічних і оперативних резервів до літа 2024 року для підтримки своїх наступальних операцій в Україні.

Однак, витрати резервів на операції в східних і північно-східних регіонах можуть вплинути на їх здатність продовжувати наступальні дії.

Аналітики зазначають, що українська операція в Курській області та пріоритет Росії на Донецьку область можуть посилити навантаження на залишкові резерви, що призведе до зменшення наступальної активності на менш важливих ділянках фронту.

Подальші передислокації в Курську ще більше ускладнять ситуацію для російських військ.