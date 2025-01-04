Про це сказав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в ефірі телеканалу Еспресо.
Очільник ЦПД звернув увагу на періодичні заяви кремлівського диктатора, в яких просувається ідея ведення переговорів з Україною без участі Зеленського, а також роботу ВПК РФ.
“Я аналізую не тільки заяви Путіна, але й роботу військово-промислового комплексу, економічний потенціал та акценти, які робляться на оборону та продовження інтенсивної війни впродовж 2025 року, а також намагання накопичити ресурси і розподілити його таким чином, щоб вони могли воювати до 2027 року”, — зазначив Коваленко.
Водночас експерт припустив, що Путін може змінити свою риторику, якщо вдасться залучити до процесу переговорів Китай, але не на боці Росії.
“Якщо вдасться залучити Пекін до перемовин, і не на боці Москви, то риторика Росії зміниться. Кремль не може підтримувати інтенсивність війни проти України без допомоги в обході санкцій та підтримки військово-промислового комплексу”, — пояснив Коваленко.
Керівник ЦПД наголосив на важливості прояву “жорсткої позиції” США у “дипломатичній дуелі” з Росією та не допущення маніпуляцій з тезою гарантій безпеки для Росії, які б означали ослаблення євроінтеграції чи гарантій безпеки нашої країни.
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