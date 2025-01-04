Кремль демонструє не зацікавленість до проведення переговорів з Україною, вказуючи при цьому на нібито нелегітимність Президента Володимира Зеленського. Крім того, розгорнута робота російського ВПК свідчить про накопичення ресурсів для подальших військових дій.

Про це сказав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в ефірі телеканалу Еспресо.

Очільник ЦПД звернув увагу на періодичні заяви кремлівського диктатора, в яких просувається ідея ведення переговорів з Україною без участі Зеленського, а також роботу ВПК РФ.

“Я аналізую не тільки заяви Путіна, але й роботу військово-промислового комплексу, економічний потенціал та акценти, які робляться на оборону та продовження інтенсивної війни впродовж 2025 року, а також намагання накопичити ресурси і розподілити його таким чином, щоб вони могли воювати до 2027 року”, — зазначив Коваленко.

Водночас експерт припустив, що Путін може змінити свою риторику, якщо вдасться залучити до процесу переговорів Китай, але не на боці Росії.

“Якщо вдасться залучити Пекін до перемовин, і не на боці Москви, то риторика Росії зміниться. Кремль не може підтримувати інтенсивність війни проти України без допомоги в обході санкцій та підтримки військово-промислового комплексу”, — пояснив Коваленко.

Керівник ЦПД наголосив на важливості прояву “жорсткої позиції” США у “дипломатичній дуелі” з Росією та не допущення маніпуляцій з тезою гарантій безпеки для Росії, які б означали ослаблення євроінтеграції чи гарантій безпеки нашої країни.