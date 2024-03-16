Інтерв’ю з Президентом Франції опублікували ТСН.
“Франція ніколи не йшла на ескалацію, тому що, ми є потугою яка ставить завжди на мир. Ми віримо в переговори, ми це завжди робили. Але хто в цій ситуації агресор? — Це Росія. Лише вона під виглядом спеціальною воєнної операції розпочала війну. … Хто бере ініціативу ескалації? — Це кремлівський режим.
Наша мета — Росія не повинна перемогти. Але наша мета також — повернути мир у Європу. У нас немає лімітів і ми реагуватимемо залежно від того, як реагуватиме Росія”, — з інтерв’ю президента Макрона
Емманюель Макрон заявив, що Україна повинна йти до того моменту, коли переговори будуть можливі. Але територіальна цілісність України має бути “фундаментальною цінністю”.
На останок, президент Франції додав, що приїде в Україну вже з “конкретними пропозиціями та рішеннями”.
-
ЄС перерахує 4,5 млрд євро для України наступного тижня
-
Фінляндія збільшила виробництво боєприпасів у п’ять разів через війну в Україні
-
Компанія Ілона Маска будує шпигунську супутникову мережу для США