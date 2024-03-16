Інтерв’ю з Президентом Франції опублікували ТСН.

“Франція ніколи не йшла на ескалацію, тому що, ми є потугою яка ставить завжди на мир. Ми віримо в переговори, ми це завжди робили. Але хто в цій ситуації агресор? — Це Росія. Лише вона під виглядом спеціальною воєнної операції розпочала війну. … Хто бере ініціативу ескалації? — Це кремлівський режим.

Наша мета — Росія не повинна перемогти. Але наша мета також — повернути мир у Європу. У нас немає лімітів і ми реагуватимемо залежно від того, як реагуватиме Росія”, — з інтерв’ю президента Макрона