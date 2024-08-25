Російські системи ППО в основному захищають ключові міста, такі як Москва і Петербург, а також резиденцію Путіна, а не прикордонні з Україною регіони.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю представникам індійських ЗМІ.

Володимир Путін не піклується про безпеку власних територій, продовжуючи окупацію України. Протиповітряна оборона зосереджена навколо його резиденцій у Москві та Санкт-Петербурзі, тоді як у звичайних містах, таких як Курська область, вона відсутня.

“Ми прекрасно розуміємо, що це саме так. Після того, як вони б’ють по нашій енергетиці, ми б’ємо по їхніх військових аеропортах. І ми знаємо, де в них є ППО, а де немає. Все перевірено”, – пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що війська в регіоні не мають такої потужної системи протиповітряної оборони, як у Путіна, що ускладнює їхню здатність утримувати території.

Він підкреслив, що Путін повинен відчути наслідки війни, і його необхідно зупинити. Якщо світові дипломати не вживають заходів для його ізоляції, агресія з боку Росії продовжиться, що призведе до нових жертв серед дітей.