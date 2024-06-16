Про це омбудсмен сказав в коментарі “Укрінформу”.
“Як людина, яка постійно в цих процесах, з новими ініціативами. Якби росіяни були зацікавлені повернути своїх військовополонених, ми б давно вже це зробили. Таке враження, що їм їхні (полонені – ред.) просто не потрібні”, – наголосив він.
Омбудсмен вважає, що намагання Росії перекинути на Україну провину за зрив чергового обміну є черговим виявом російської пропаганди. Лубінець висловив впевненість, що незабаром Україна отримає додаткові важелі впливу на Росію й автоматично – “нові гарні результати”.
Нагадаємо, днями Дмитро Лубінець назвав провокацією прохання російської омбудсменки Тетяни Москалькової про сприяння обмінам полонених. Також він наголосив, що Київ готовий забрати усіх своїх військових, зокрема за формулою “всіх на всіх”.
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