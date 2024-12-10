Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що російські заяви про виготовлення міжконтинентальних балістичних ракет "Орєшнік" у кількості 25 одиниць щомісяця не відповідають дійсності.

Про це він повідомив у Telegram.

“Видання, яке поширило цю інформацію на західну аудиторію, слугує інструментом для легітимізації вигідних для РФ тез”, – йдеться у повідомленні.

Коваленко зазначив, що через санкції цикл виробництва високотехнологічних ракет у Росії суттєво уповільнився. Випуск “Кинджалів” йде на одиниці, а “Орєшнік” потребує ще складніших технологій.

Накопичення звичайних ракет, таких як Х-101 і “Калібр”, відбувається завдяки активному використанню дронів-камікадзе.

Метою поширення цієї інформації є викликання страху у суспільствах Заходу та створення ілюзії технологічної переваги РФ.