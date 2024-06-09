Поповнення російської армії новобранцями у літній період не дозволить їй проводити масштабні наступальні операції на кількох напрямках одночасно. Нові резерви не матимуть достатньої підготовки та досвіду, щоб діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів, що може обмежити можливості армії у веденні війни.

Про це йдеться у звіті ISW.

За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, Росія щомісяця мобілізує близько 30 тис. військовослужбовців, які прибувають на фронт як заміна і підкріплення. Однак, зауважується, що російські зусилля з мобілізації дозволили лише створити обмежені оперативні та стратегічні резерви.

В середньому кожне російське оперативне угруповання військ отримує від 1 000 до 1 500 військовослужбовців щомісяця, а в разі необхідності може отримати до 2 000 військових, якщо воно відповідає за інтенсивні наступальні операції.

В Україні та поблизу неї діють шість оперативних російських угруповань військ, які отримують від 6 000 до 12 000 нових військовослужбовців щомісяця. Ця цифра не суперечить повідомленням за січень і квітень 2024 року про набір Росією 30 000 нових військовослужбовців щомісяця, оскільки частина нового особового складу виконуватиме функції бойового забезпечення та підтримки бойової служби. Після навчання вони візьмуть на себе бойові завдання.

За останні місяці аналітики спостерігали, що російські загарбники проводять “пульсуючі” наступальні операції вздовж фронту. Вони чергують інтенсивні атаки з менш інтенсивними, щоб поповнити свої втрати. Одним з факторів, що впливають на це рішення, є, ймовірно, наявність нового особового складу.

Однак, за оцінками ISW, заплановані російські резерви оперативного і стратегічного рівня, ймовірно, не будуть готові діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів і проводити ефективні широкомасштабні комбіновані атаки.