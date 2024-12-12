Про це повідомляє The Insider.

“Коли після анексії Криму у 2014 році країни Євросоюзу запровадили ембарго на постачання зброї до РФ, в обмеженнях залишилися дві величезні лазівки. По-перше, постанова Ради ЄС №833/2014 дозволяла виконувати нові постачання за контрактами, укладеними до 1 серпня 2014 року. По-друге, документ не передбачав жодних заходів контролю щодо експорту до країн Митного союзу”, – йдеться в матеріалі.

Згідно з даними UN Comtrade, експорт зброї до країн-сусідів Росії за останні три роки зріс у кілька разів. Наприклад, постачання з Італії до Вірменії збільшилися з 68 одиниць у 2019 році до 1862 у 2023-му, а Грузія імпортувала зі США у 2022 році понад 4100 гвинтівок, що майже вдесятеро більше, ніж роком раніше.

“Киргизстан у 2020 та 2021 роках взагалі не купував зброю в Італії, але у 2022-му завіз 882 одиниці, а у 2023-му — 4434. Найбільшим каналом постачань залишається експорт із Туреччини до Грузії, який зріс із 8426 одиниць у 2019 році до 18 843 у 2023-му”, – додається в розслідуванні.

Експерти підкреслюють, що сучасні західні гвинтівки значно перевершують російські аналоги за технічними характеристиками, особливо за дальністю стрільби. Однак навіть такі обхідні шляхи та внутрішнє виробництво не дозволяють Росії повністю забезпечити армію зброєю. Багато військових продовжують використовувати застарілі моделі, як-от гвинтівки Мосіна, розроблені ще наприкінці ХІХ століття.

Зрештою, автори розслідування наголошують, що попри зростання обсягів постачань, потреби російської армії у сучасній снайперській зброї залишаються критично незадоволеними.