Росія вербує молодих жінок віком 18-22 років із країн Африки, Азії та Латинської Америки для збору ударних безпілотників, пропонуючи їм нібито навчання чи роботу в Європі

Такі дані наводять у розслідуванні журналістів американського агентства Associated Press.

У соціальних мережах молодим іноземкам рекламували безкоштовні авіаперельоти, фінансову підтримку та стажування в Європі, але з умовою проходження тесту на знання російської мови.

Однак після прибуття в Татарстан жінки з’ясовували, що їх основне завдання – збирання дронів “шахедів” для ведення війни проти України.

Деякі працівниці скаржаться на виснажливий робочий графік, низькі зарплати та суворий контроль. Крім того, вони змушені працювати з шкідливими хімічними речовинами, що викликають подразнення шкіри. Кремль продовжує активно залучати жінок з Африки та Азії, щоб вирішити проблему нестачі робочої сили в умовах війни, зазначає AP.

Розслідування також показало, що на заводі з виробництва дронів у Татарстані працює близько 200 африканських жінок, поряд із російськими студентами технікумів, яким по 16-18 років. Багато іноземок не були обізнані про справжні умови роботи, хоча під час тесту на знання російської мови траплялися слова на кшталт “фабрика” та “прикрепить”/”открепить”, що могли підказати справжню природу роботи.

Програма вербування під назвою “Алабуга Старт” широко рекламується в Африці, Південній Америці та Азії, обіцяючи молодим жінкам “кар’єрні можливості”. Однак експерти припускають, що жінок обирають через їхню більшу піддатливість до контролю.