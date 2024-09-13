Про це повідомили в «Укренерго».

Там зазначили, що під ворожі обстріли потрапила цивільна енергетична інфраструктура в Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Харківській областях.

У Донецькій області під час повітряної тривоги знеструмили побутових споживачів, а також шахти. У цей час загалом у шахтах перебували 277 працівників, усіх вивели на поверхню. Згодом живлення відновили.

У Івано-Франківській області внаслідок атаки безпілотників постраждав об’єкт промислової інфраструктури. Під час гасіння пожежі знеструмили побутових споживачів.

Наразі у всіх областях відновили електропостачання.