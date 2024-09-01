Про це повідомляє Сумська ОВА.
“Сьогодні ввечері, 1 вересня ворог здійснив ракетний удар по приміщенню закладу освіти Сум, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок.
Будівля знаходиться серед житлового мікрорайону міста“, — зазначила адміністрація.
Також проінформували, що на місце події вже прибули всі необхідні служби. Потерпілим надається необхідна медична допомога. Наслідки російського обстрілу уточнюються.
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