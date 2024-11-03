Є інформація про ворожий удар у Шевченківському районі Харкова, — Синєгубов.

Про удари по Харкову повідомили голова Харківської ОДА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов

“Попередньо один КАБ завдав удару по Харкову, решта – по близькому передмісті. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється”, — написав Терехов.

Водночас за словами Синєгубова, є попередня інформація про ворожий удар у Шевченківському районі Харкова.

Профільні служби виїхали на перевірку.