Про удари по Харкову повідомили голова Харківської ОДА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов
“Попередньо один КАБ завдав удару по Харкову, решта – по близькому передмісті. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється”, — написав Терехов.
Водночас за словами Синєгубова, є попередня інформація про ворожий удар у Шевченківському районі Харкова.
Профільні служби виїхали на перевірку.
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