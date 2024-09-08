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Аналітики увечері 7 вересня оновили карту і повідомили, що росіяни окупували Невельське Донецької області.

“Ворог окупував Невельське та просунувся у Красногорівці. Тривають бої північніше Гірника”, — йдеться в повідомленні.

Невельське – це невеличке селище Очеретинської селищної громади Покровського району Донецької області. За даними перепису 2001 року населення селища становило 286 осіб.

“Перш, аніж розводити зраду по Невельському, згадайте для початку його площу. А я нагадаю – 0,96 кв.км. Яким би не був міцним укріпрайон, з такою початковою площою оборони дуже довго не вистоїш. Невельське і без того трималося дуже довго. Я дуже радий, що будо прийнято єдине вірне рішення – відійти. На жаль, схоже, доля оцієї пустоти скоро буде вирішена, а окупант остаточно забезпечить фланги”, – написав військовий кореспондент Богдан Мірошников.