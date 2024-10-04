Близько половини з трьох мільйонів артилерійських снарядів щорічно, які Росія використовує, постачаються з Північної Кореї.

Про це повідомила газета The Times із посиланням на дані західної розвідки.

За словами співрозмовника The Times, який цитував розвіддані, Росія стала залежати від поставок із КНДР після візиту кремлівського господаря Володимира Путіна до Пхеньяна на початку року.

Західна розвідка оцінює, що багато північнокорейських снарядів можуть бути несправними, але саме їхня кількість дозволила Росії досягти стабільних успіхів на полі бою.

Попри це, додав співрозмовник The Times, Росія зазнає високих втрат в Україні – 1200 військових на добу, з них 480 – тільки у боях за місто Покровськ Донецької області.

Також, за словами посадовця, Росія наразі не в змозі одночасно захопити Покровськ та відтіснити українські сили з Курської області без масової мобілізації, але російська влада наразі на цей крок не йде.