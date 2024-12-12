Окупанти переміщують бронетехніку для посилення наступу на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє “Атеш”.

Зазначається, що ця техніка ймовірно направляється до тимчасово окупованої Запорізької області, де російські війська намагаються посилити свої наступальні дії.

“Колона містить велику кількість бронетехніки, зокрема танки, БМП, БТР, а також військові тягачі та вантажівки”, -йдеться у повідомленні.

Експерти припускають, що подібні переміщення пов’язані зі спробами окупантів покращити свої позиції на фронті. Російські війська активно перекидають ресурси для підтримки наступу на півдні України.