Про це повідомив фахівець Casus Belli у соцмережі Х.
За його словами, деяка техніка, у тому числі танки, має на бортах відповідні написи, які свідчать, що її транспортування здійснювалося залізницею. Припускається, що ця техніка могла бути перевезена російською армією з Сирії, звідки триває евакуація військового майна, бронетехніки та особового складу.
На цей час Росія має розгорнуті підрозділи ПВК “Вагнер” у Малі, які активізувалися після того, як французькі військові у 2022 році покинули цю країну. Збройні сили Франції діяли у Малі з 2013 по 2022 рік і протидіяли незаконним військовим формуванням, зокрема ІДІЛ, які намагалися захопити владу.
Наразі протистояти вагнерівцям та малійській проросійській владі доводиться місцевому корінному населенню, яке підтримується західними країнами.
- Армія Малі спільно з російськими найманцями ПВК “Вагнер” вбили дев’ятьох мирних жителів, серед них — діти
- У Малі повстанці ліквідували “вагнерівців”, серед них Єлізаров, який командував штурмом Соледара
- Малі розриває дипвідносини з Україною