Серед техніки, яка направляється для посилення контингенту, була помічена значна кількість техніки, зокрема танки Т-72Б3, автотехніка, бронетранспортери БТР-80/82А, бронеавтомобілі та MRAP “Линза”, “Спарта” і “Тигр”.

Про це повідомив фахівець Casus Belli у соцмережі Х.

За його словами, деяка техніка, у тому числі танки, має на бортах відповідні написи, які свідчать, що її транспортування здійснювалося залізницею. Припускається, що ця техніка могла бути перевезена російською армією з Сирії, звідки триває евакуація військового майна, бронетехніки та особового складу.

На цей час Росія має розгорнуті підрозділи ПВК “Вагнер” у Малі, які активізувалися після того, як французькі військові у 2022 році покинули цю країну. Збройні сили Франції діяли у Малі з 2013 по 2022 рік і протидіяли незаконним військовим формуванням, зокрема ІДІЛ, які намагалися захопити владу.

Наразі протистояти вагнерівцям та малійській проросійській владі доводиться місцевому корінному населенню, яке підтримується західними країнами.