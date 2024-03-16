Експерти Foreign Policy говорять, що переміщення ядерної зброї – це чіткий політичний сигнал, котрий з практичної точки зору має мало сенсу, оскільки Росія має ракети, які можуть доставити ядерну зброю практично в будь-яку точку країн НАТО.

Вважається, що в Кремлі є майже 6000 ядерних боєголовок. У березні 2023 року Путін вперше заявив про свій намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. У червні того ж року Лукашенко повідомив, що деяку частину такої зброї вже доставили до країни.

Арвідас Анусаускас, міністр оборони Литви, був першим високопосадовцем в альянсі НАТО, який підтвердив новину про розгортання ядерної зброї. Він попередив, що ризики бездіяльності Заходу є високими.