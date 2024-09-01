Російське військове командування, ймовірно, передислокувало підрозділи в Курську область для захисту від українського наступу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські джерела повідомляли про передислокацію підрозділів 15-ї окремої мотострілецької бригади РФ з Покровського напрямку в Курську область, а також елементів 1-ї “Слов’янської” мотострілецької бригади з донецького напрямку.

Незважаючи на ці переміщення, ISW не знайшов підтверджень участі цих підрозділів у бойових діях на передовій, вважаючи їх, ймовірно, резервними частинами.

Російське командування планує посилити свої сили на Курщині, щоб уникнути загрози завершення операції, але рішення передислокувати підрозділи на цей напрямок замість участі в наступальних операціях на Покровському та Торецькому свідчить про недостатню ізоляцію своїх пріоритетних дій в Донецькій області.

Аналітики зазначають, що російські війська досі не перекидали сили з наступальних операцій на оборонні в Курській області, а передислокація обмежених елементів мотострілецьких бригад не матиме значного впливу на ситуацію на фронті.

Невідомо, чи будуть перекинуті додаткові резерви для підтримки операцій на Покровському та Торецькому напрямках.