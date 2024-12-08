Для того, щоб поставити крапку в обстрілах України з боку РФ, потрібне фізичне знищення російських воєнних спроможностей.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

“Ворог, на жаль підготував ресурс до нових обстрілів України на аеродромах стратегічної авіації”, — розповів Коваленко.

ЦПД наголошує, що для того, аби російські обстріли припинились, потрібно здійснювати реальний економічний та воєнний тиск на Кремль.

“Виключно через силу, фізичне знищення російських воєнних спроможностей, або економічне обмеження здатності Росії проводити терористичні удари”, — зазначає Коваленко.

Нагадаємо, сьогодні вдень посольство США в Україні попередило про “зростанням загроз з боку російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливі об’єкти цивільної інфраструктури України”. Громадян США закликали бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.