У Молдові викрили масштабну операцію Росії, спрямовану на вплив на результати референдуму щодо вступу до ЄС та президентських виборів. Росія підкупила понад 130 тисяч громадян, щоб досягти своїх цілей.

Про це пише Bloomberg.

Голова Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чорнуецану повідомив, що тільки у вересні громадянам Молдови було переведено 15 мільйонів доларів з Росії. Ці кошти призначалися для поширення дезінформації, провокацій та атак на державні установи.

“Росія прагне не лише корумпувати виборців, а й спровокувати протести та дестабілізацію на території Молдови”, — зазначив Чернуецану.

За його словами, платежі здійснюються шляхом переказів на картки банку, пов’язаного із Міністерством оборони Росії. Ті громадяни, яких підкупили, отримують інструкції через Telegram про те, як голосувати та поширювати неправдиву інформацію про ЄС.

Водночас, як розповіла голова Антикорупційної прокуратури Молдови Вероніка Драгалін, громадянам, які відкрили банківські рахунки в Росії, загрожує штраф, конфіскація майна або в’язниця.

“Для ясності: людям, які беруть участь у цьому, загрожує не лише штраф понад 37 тисяч леїв (понад 2 тисяч доларів – ред.), а й конфіскацією всіх коштів, що надійшли на іноземний рахунок… Ми маємо право заарештувати їхнє майно в Молдові: автомобілі, землю, будинки… Вам загрожує штраф, конфіскація (майна – ред.) або навіть ув’язнення”, — розповіла вона.

За словами чиновниці, уникнути покарання можуть ті громадяни Молдови, які розкажуть про схему, здадуть незаконно отримані гроші та співпрацюватимуть зі слідством.