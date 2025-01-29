Про це повідомила міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг, повідомляє The Guardian.

“Ми все ще серйозно стурбовані містером Дженкінсом як військовополоненим. Ми чітко дали зрозуміти росії в Канберрі та в Москві, що Дженкінс є військовополоненим, тому росія зобов’язана поводитися з ним відповідно до міжнародного гуманітарного права, включаючи гуманне поводження”, – говорить Вонг.

Австралія вимагає негайного звільнення Дженкінса та наголошує на дотриманні Росією міжнародних норм щодо захисту військовополонених. Якщо ці норми не будуть виконані, австралійський уряд пообіцяв вжити відповідних заходів.

Міністерка також подякувала українському МЗС та Міжнародному комітету Червоного Хреста за підтримку у вирішенні цього питання. Австралійська влада активно працює над отриманням доступу до Дженкінса, щоб перевірити його стан та умови утримання.

У грудні 2024 року проросійські акаунти оприлюднили відео, на якому Оскар Дженкінс, одягнений у військову форму зі зв’язаними руками та забрудненим обличчям, відповідав на запитання російською мовою. Під час зйомки чоловік за кадром неодноразово завдавав Дженкінсу ударів по голові. Австралієць назвав своє ім’я, вік, а також розповів, що він вчитель біології та проживає в Австралії та Україні.

У відео його запитували про його перебування в Краматорську та чи отримував він гроші за участь у бойових діях як найманець.