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Росія планує війну з НАТО

Путін переводить економіку Росії на військові рейки, щоб мати можливість напасти на НАТО у 2026 або 2027 році, - Дуда.

Четвер, 21 березня 2024, 08:50

Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни.

Певні фінансові, економічні та військові показники свідчать про те, що Росія готується до широкомасштабного конфлікту з НАТО із застосуванням звичайного озброєння.

За інформацією ISW, Росія не стикнулася з фінансовою кризою, а збільшення військових витрат стало найбільшою зміною в російській бюджетній політиці. Росія продовжує спроби обійти міжнародні санкції, а ВВП Росії зросте швидше, ніж економіка всіх країн “Великої сімки”.

ISW зазначає, що президент Польщі Анджей Дуда підкреслив, що Путін активізує зусилля з переведення економіки Росії на військові рейки, щоб мати можливість напасти на НАТО вже у 2026 або 2027 році.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив 9 лютого, що нові розвідувальні дані вказують на те, що Росія може спробувати напасти на країну НАТО протягом трьох-п’яти років, це швидше, ніж оцінювало НАТО у 2023 році.

«Спроби Путіна створити умови для стабілізації російської економіки і фінансів, швидше за все, є частиною російської фінансової і внутрішньої підготовки до потенційного майбутнього широкомасштабного конфлікту з НАТО, а не тільки до тривалої війни в Україні», — зазначають аналітики.

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Теги: НАТО-Росія, російсько-українська війна, Росія

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