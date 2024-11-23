Ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну у Кремлі готувалися до геноциду українського народу. Про це свідчать інструкції з облаштування колективних могил і наявність "розстріляних списків".

Про це сказав начальник ГУР МО України Кирило Буданов у рамках дискусії “Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни”, повідомляє “Інтерфакс”.

“Нам було добре відомо про інструкції з облаштування колективних могил і про мережеву роботу мобільних пересувних крематоріїв, де масово спалюватимуть трупи, а також про наявність «розстріляних списків», до яких мали увійти: вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священники ПЦУ та інших конфесій, що підтримують Україну, громадські політичні діячі, керівники органів місцевої влади та самоврядування”, – зазначив головний розвідник країни.

За словами очільника ГУР, “маніакальні геноцидальні інструкції” втілювалися в різних регіонах України, куди заходив російський окупант. У цьому контексті Буданов нагадав про російські злочини проти українців, які мали місце у Бучі, Ізюмі, Гостомелі та інших містах України.

“Звірства підрозділів РФ у Бородянці, Бучі, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та інших населених пунктах України засвідчили, що ці однакові й синхронні дії спиралися на чіткі доктринальні положення російської геноцидальної політики влади та військового керівництва”, – сказав глава розвідувального управління й додав, що геноцид України “є не тільки державною політикою Росії, а й обов’язковим суспільним переконанням, спущеним згори”.