З 1 квітня на півострові почалася чергова, але за новими правилами, примусова кампанія призову на службу до армії Росії.

Про це в ефірі Суспільного мовника повідомив голова Правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

За його словами, набули чинності кілька нововведень – так верхня планка призовного віку тепер не 27, а 30 років.

«Якщо буде набрано недостатньо людей, з 20 квітня окупанти можуть активізувати примусовий призов», — сказав Барієв.

Він нагадав, що це така кампанія — черговий акт порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка прямо забороняє залучення населення окупованих територій до військової служби.

Зазначимо, що росія відправляє на фронт як мобілізованих, так і призовників, хоч офіційно заперечує це.

У березні Міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що до кінця року буде сформовано дві загальновійськові армії, 14 нових дивізій та 16 бригад.