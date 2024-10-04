Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, після російського призову українців відправляють у “навчальні центри” в тимчасово окупованому Криму чи Новоросійську.
“Призову підлягають мешканці, які отримали російські паспорти. Але хочу зазначити, що після 2,5 років окупації перебувати на ТОТ, не отримавши паспорт, – це фізична загроза для життя та здоровʼя. По-друге, після призову наших мешканців відправляють до навчальних центрів на території окупованого Криму або Новоросійська, і після того відправляють на лінію фронту”, — розповів Федоров.
Він наголосив, що призов РФ українців на ТОТ є прямим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином.
“Мешканці захоплених територій, яких змусили вступити до ворожої армії, можуть звернутися в український державний проєкт “Хочу жить” і врятувати своє життя. Росія грубо порушує конвенцію про захист цивільного населення під час війни: державі-окупанту забороняється примушувати мешканців ТОТ служити в армії країни-окупанта“, — підкреслив Федоров.
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