Про це повідомляє Центр національного спротиву у Telegram.

«Окупанти налагодили новий логістичний маршрут для вивезення українського зерна. Зокрема, аграрну продукцію потягами вивозять з Луганщини до Каспійського моря й далі до Ірану», – йдеться в повідомленні.

Разом з тим Кремль виражає незадоволення зниженням врожайності на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, хоча це сталося через підрив Каховської ГЕС, що призвело до знищення системи зрошення регіону, про що зазначили у Центрі нацспротиву.