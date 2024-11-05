Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Росія як і раніше не дотримується Женевських конвенцій. Ми це бачимо по тому стану, в якому повертаються додому воїни після полону. Однак нарешті стало відомо, що РФ погодила візит Головному Омбудсману Туреччини Шерефу Малкочу, який, як і в Україні, відвідає місця, де утримуються військовополонені”, – зазначив Лубінець.

Лубінець зазначив, що рідним було повідомлено про пріоритетність репатріації військовополонених, яка прописана у Женевських конвенціях: це тяжкохворі, тяжкопоранені та жінки.

Він також наголосив на принципі справедливості, який передбачає якомога швидше повернення тих, хто перебуває у ворожому полоні з 2014 року, а також тих, хто потрапив у полон, або вважається зниклим безвісти чи загиблим з однієї сім’ї, та засуджених.