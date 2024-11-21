Про це заявив посадовець США на брифінгу для журналістів, повідомляє агентство Reuters.
За словами посадовця, США були заздалегідь поінформовані про можливий запуск ракети “через канали зменшення ризику ядерного конфлікту”.
Останніми днями США також інформували Україну та своїх союзників про можливість запуску Росією експериментальної балістичної ракети середнього радіусу дії.
Водночас у Вашингтоні вважають, що цей запуск, ймовірно, не матиме значного впливу на ситуацію у війні в Україні. За даними США, Росія має лише обмежену кількість таких ракет.
Цю інформацію підтвердила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр, передає кореспондент “Голосу Америки” Остап Яриш.
“Ми попередили Україну та наших близьких союзників за кілька днів заздалегідь, щоб допомогти їм підготуватись”, – сказала вона на брифінгу.
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