З березня 2024 року Росія передала Північній Кореї понад мільйон барелів нафти (56 тисяч тонн) в обмін на військову підтримку, включаючи постачання зброї та відправку військових для участі у війні проти України.

Про це пише BBC з посиланням на британський дослідницький центр Open Source Centre, який проаналізував супутникові знімки.

Провідні експерти та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі переконані, що цією нафтою Москва розплачується з Пхеньяном за зброю та військових, якими КНДР допомагає Росії воювати з Україною.

Аналіз супутникових знімків виявив, що за останні вісім місяців більше ніж 12 північнокорейських танкерів здійснили 43 рейси між російським нафтовим терміналом на Далекому Сході та портами КНДР. Танкерні маршрути демонструють, що до Росії судна прибували порожніми, а поверталися з повним завантаженням.

Перший зафіксований рейс датований 7 березня 2024 року, через сім місяців після появи перших повідомлень про постачання Північною Кореєю боєприпасів Росії. Останній рейс здійснили 5 листопада.

“Ця постійна притока нафти дає Північній Кореї рівень стабільності, якого вона не бачила з того часу, як були введені санкції”, — вважає старший аналітик Open Source Centre Джо Берн.

Північна Корея через свою ядерну програму перебуває під санкціями ООН, і їй заборонено закуповувати понад 500 тис. барелів нафти на рік.

Мільйон барелів (56 тисяч тонн), про який говорить Open Source Centre, — це для Росії зовсім невеликий обсяг: за офіційними даними, вона за одну добу видобуває майже вдесятеро більше.

Російське МЗС на прохання BBC прокоментувати висновки Open Source Centre не відповіло.